Comprano un ripostiglio a Los Angeles e trovano oggetti personali di Kobe Bryant (Di martedì 25 agosto 2020) Immaginate di acquistare all’asta un ripostiglio abbandonato a Los Angeles e trovare all’interno magliette, 35 paia di sneakers, un cappotto di visone e un tesserino all’access dei Lakers, tutti oggetti appartenuti a Kobe Bryant. E’ quanto accaduto ad una coppia californiana dopo aver acquistato un deposito per conservare oggetti al di fuori dell’abitazione. Gli oggetti sono stati autenticati, è stato quindi accertato che appartenevano a Bryant. Leggi su sportface

Magliette, 35 paia di sneakers, un cappotto di visone e un tesserino all access dei Lakers con la scritta Mamba, soprannome di Kobe Bryant. È il tesoretto che si è ritrovato inaspettatamente una coppi ...