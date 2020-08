Ambulanza prende fuoco: esplodono le bombole di ossigeno, mezzo distrutto (Di lunedì 24 agosto 2020) Loro Ciuffenna, Arezzo,, 24 agosto 2020 - Un incendio e un'esplosione che avrebbero potuto avere conseguenze devastanti. Un'Ambulanza è andata completamente distrutta mentre era in viaggio nel ... Leggi su lanazione

Loro Ciuffenna (Arezzo), 24 agosto 2020 - Un incendio e un'esplosione che avrebbero potuto avere conseguenze devastanti. Un'ambulanza è andata completamente distrutta mentre era in viaggio nel territo ...

Ambulanza in fiamme sulla Setteponti, illesi gli operatori sanitari

Una ambulanza ha preso fuoco, nel pomeriggio, mentre percorreva la strada Setteponti all'altezza di Poggitazzi, nel comune di Loro Ciuffenna. Da chiarire le cause che hanno scatenato l'incendio. Gli o ...

