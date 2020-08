Pio e Amedeo, Amedeo festeggia il suo compleanno con una lettera struggente in ricordo della mamma (Di domenica 23 agosto 2020) Amedeo ha da poco perso la mamma e, nel giorno del suo compleanno, ha scritto una lettera da mettere i brividi nella quale, ogni figlio che ha perso la mamma, può riconoscersi. Il testo della lettera che mette i brividi …e da ieri sono 37! Ogni anno, il 20 agosto, traccio una linea immaginaria nel mio percorso e do un’occhiata indietro… ma quest’anno no, mi sono solo chiuso in bagno più volte e ho pianto, come faccio da 2 mesi, ascoltando un tuo vocale su whatsapp, guardando una foto insieme salvata in galleria, come da 2 mesi ogni volta devo guardare i miei bambini per scacciare via la sensazione che niente più ha senso…qui andiamo avanti Mà, noi stiamo insieme, si ride e si scherza, ... Leggi su baritalianews

