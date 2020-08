Pensione di vecchiaia a 62 anni e anticipata con quota 41, il governo riflette (Di domenica 23 agosto 2020) Fin da quando sono iniziati i tavoli di confronto in ambito previdenziale tra governo e sindacati, le parti sociali hanno premuto su una flessibilità in uscita a 62 anni e sull’attuazione della quota 41 per tutti senza paletti e vincoli. Una Pensione di vecchiaia, quindi, al raggiungimento dei 62 anni ed una Pensione anticipata con 41 anni di contributi, due misure che riformerebbero l’attuale legge Fornero. Riforma pensioni I prossimi incontri tra governo e parti sociali si avranno l’8 ed il 16 settembre ed in essi, senza ombra di dubbio, il governò sarà chiamato a sciogliere le riserve su queste due misure. Il Messaggero, a tal proposito, anticipa quelle che ... Leggi su pensioniefisco

