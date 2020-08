Leclerc e la reunion con i fratelli: “Torno a casa con una vittoria del fratellino” (Di domenica 23 agosto 2020) Arthur Leclerc, fratello di Charles e pilota nel Formula Regional European Championship, vince sul tracciato di Le Castellet. E lo fa sotto gli occhi dei fratelli, in particolare quelli di Charles Leclerc che su twitter ha dedicato alla reunion una foto e una dedica speciale: “I tre fratelli riuniti. Sostenersi sempre, non importa quel che accade. Torniamo a casa con una vittoria del fratellino“, ha scritto Leclerc sul suo profilo twitter. The 3 brothers reunited. Supporting each other no matter what. Going home with a win today from the little brother ❤️😷 pic.twitter.com/2N1i4RF5ts — Charles Leclerc (@Charles Leclerc) August 23, 2020 Leggi su sportface

