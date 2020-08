Velocità Internet: raggiunta la più alta di sempre con la rete attuale (Di sabato 22 agosto 2020) Sono tanti gli scienziati che studiano nuovi modi di aumentare la velocità Internet e degli ingegneri hanno raggiunto la più elevata di sempre.Si tratta di una incredibile velocità di 178 Tbps (terabit al secondo) e di certo anche questa sarà destinata ad essere superata. L’obiettivo è stato raggiunto con la normale fibra ottica.Per comprendere quantitativamente cosa significa una velocità così elevata, basti pensare che in un solo secondo si possono scaricare 1500 film in 4k da 15 GB oppure l’intera libreria Netflix.Velocità Internet record: 44,2 Tbps da un singolo chip otticoStabilito nuovo record per la velocità InternetGli ingegneri dell’University College di Londra (UCL) hanno sviluppato una nuova tecnologia che si adatta agli ... Leggi su pantareinews

