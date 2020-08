Sconcerti: l’Inter non ha perso, non è mai scesa in campo (Di sabato 22 agosto 2020) L’Inter perde male la sua finale, quasi non la gioca. È l’amaro commento di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera per la gara disputata ieri sera dalla formazione di Conte contro il Siviglia per l’Europa League. Contro la quarta di un campionato spagnolo ridimensionato dalle stagioni povere di Real e Barcellona, è rimasta sempre a subire Una squadra spenta e senza voglia di fare, nessuno ha mai cercato di far entrare in partita Lukaku. Il rammarico non è tanto quello di aver perso, ma quello di non aver giocato buttando così all’aria la possibilità di vincere contro una squadra decisamente inferiore. Ma non bisogna dimenticare comunque tutto il buono fatto fino ad ora L’Inter ha scavalcato comunque la Juve ed è adesso la squadra più forte d’Italia. Per ... Leggi su ilnapolista

