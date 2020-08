Ufficiale: Cittadella, rinnovo per il capitano Iori (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Cittadella, attraverso una nota, ha reso noto che il capitano Manuel Iori ha rinnovato per un’altra stagione. Questo il comunicato del club veneto: “Manuel Iori non molla e rilancia, sarà ancora lui il nostro capitano! rinnovo, maglia numero 4, grinta e carisma da vendere anche nella Serie BKT 2020/21! Tra pochi giorni il via dunque alla sua sesta stagione consecutiva a Cittadella, nona totale. Giù il cappello per il capitano, complimenti e in bocca al lupo Manuel!” Foto: twitter Cittadella L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

CITTADELLA - Il Cittadella ha scelto: avanti con Roberto Venturato. È arrivato l'annuncio ufficiale del club veneto, che ha confermato il tecnico (al sesto anno consecutivo sulla panchina veneta) e il ...

