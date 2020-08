Beautiful spoiler 24-28 agosto 2020: Thomas sta per essere scoperto (Di giovedì 20 agosto 2020) Finalmente ricominciano le puntate di Beautiful in prima Tv assoluta su Canale 5. Le anticipazioni dal 24 al 28 agosto svelano che Thomas sarà nei guai, visto che Xander non si arrenderà e continuerà a cercare le prove contro di lui per dimostrare la sua implicazione nella morte di Emma Barber. Il Forrester sarà dunque in serio pericolo, visto che potrebbe finire in carcere. Nel frattempo, Hope sarà immersa nei suoi tristi ricordi. Le anticipazioni delle puntate di Beautiful della prossima settimana rivelano che Hope si ricorderà che proprio un anno fa aveva scoperto di aspettare un bambino. Di certo non poteva immaginare che la sua piccolina morisse, o almeno questo è quello che ancora crede. Tuttavia, la verità sulla reale condizione di Beth ... Leggi su kontrokultura

