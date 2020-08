Le discoteche restano chiuse. Tar: “Prevale interesse pubblico alla tutela della salute” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma, 19 ago – Le discoteche restano chiuse, almeno per il momento. Il Tar infatti dice no alla sospensione cautelare urgente dell’ordinanza anti-movida, perché – è la motivazione – “prevale l’interesse pubblico alla tutela della salute“. Come è noto, il 16 agosto il ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato un’ordinanza per il contenimento e la gestione della (presunta) emergenza epidemiologica da coronavirus, vietando il ballo in ogni dove e introducendo l’obbligo tassativo di mascherina all’aperto dalle 18 alle 6. Il tutto fino al 7 settembre. I gestori delle discoteche hanno fatto ricorso ma ... Leggi su ilprimatonazionale

