USA, permessi edilizi e apertura cantieri sopra attese (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – Continua il recupero del mercato edilizio USA. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati, a luglio sono aumentati del 22,6% 1,496 milioni di unità, a fronte dell’aumento del 17,5% di giugno (+17,3% la prima lettura). Le attese degli anlaisti avevano previsto un aumento dei cantieri meno marcato fino a 1,240 milioni. I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un incremento mensile del 18,8% a 1,495 milioni di unità, dopo il +3,5% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento dei permessi meno robusto a 1,495 milioni. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Continua il recupero del mercato edilizio USA. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense ... un aumento dei cantieri meno marcato fino a 1,240 milioni. I permessi edilizi ...

Permessi edilizi USA (MoM) in luglio

USA, Permessi edilizi in luglio su base mensile (MoM) +18,8%, in aumento rispetto al precedente +3,5%.

USA, Permessi edilizi in luglio su base mensile (MoM) +18,8%, in aumento rispetto al precedente +3,5%.