“Ma sei impazzita?!”. Bufera su Serena Enardu, stavolta non la salva nessuno: insulti come se piovesse (Di sabato 15 agosto 2020) Un episodio incredibile con protagonista Serena Enardu ha scatenato una marea di polemiche. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha infatti partecipato ad una festa di compleanno in compagnia della sorella gemella Elga. Ed è stato a causa dell’immagine postata insieme alla festeggiata a creare un vero e proprio putiferio, con strascichi che sicuramente ci saranno anche nei prossimi giorni. Un dettaglio dell’istantanea non è assolutamente passato inosservato e per lei sarà difficile difendersi. Il post in questione era apparso in un primo momento sui social network, ma complice la Bufera che si è abbattuta in poche ore è stato immediatamente rimosso. Però gli attentissimi utenti sono riusciti a salvarsi la foto, che continua a girare ed è ... Leggi su caffeinamagazine

