Ferragosto a guardia alta: "Non tuffatevi nell'Adda" (Di venerdì 14 agosto 2020) Vaprio d'Adda, Milano,, 14 agosto 2020 - F erragosto blindato sull'Adda con l'appello dei comuni contro la nuotata abusiva che può rivelarsi fatale: "Non tuffatevi" . Il rischio è che il mare sotto ... Leggi su ilgiorno

drubald : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Lazio: Salgono di altri 36 nuovi casi i contagiati. Tra le località di #vacanza da cui rientrano i nuovi posit… - corona_tweet : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Lazio: Salgono di altri 36 nuovi casi i contagiati. Tra le località di #vacanza da cui rientrano i nuovi posit… - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio: Salgono di altri 36 nuovi casi i contagiati. Tra le località di #vacanza da cui rientrano i nu… - il_pescara : Ferragosto Sicuro, la guardia costiera di Pescara aumenta i controlli sia in spiaggia che in mare… - infoitinterno : Alessandro di Cagliari, guardia giurata: 'A Ferragosto lavorerò 8 ore ma non mi lamento' -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto guardia Ferragosto a guardia alta: "Non tuffatevi nell'Adda" Il Giorno Covid-19: ferragosto di fuoco in Versilia, comune di Pietrasanta chiede a Prefettura[...]

Stretta sulle discoteche e nei luoghi frequentati da un numero elevato di utenti nel ferragosto sold-out in Versilia. Con una lettera il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti ha chiesto ...

Boccia: “Si balla fino a Ferragosto. Poi necessaria una stretta sui luoghi della movida”

Il ministro: «Se i numeri continuano a salire, altri stop saranno inevitabili. Le linee guida del governo andavano già in questa direzione, ora dobbiamo attuarle» ROMA. Godetevi il Ferragosto, perché ...

Stretta sulle discoteche e nei luoghi frequentati da un numero elevato di utenti nel ferragosto sold-out in Versilia. Con una lettera il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti ha chiesto ...Il ministro: «Se i numeri continuano a salire, altri stop saranno inevitabili. Le linee guida del governo andavano già in questa direzione, ora dobbiamo attuarle» ROMA. Godetevi il Ferragosto, perché ...