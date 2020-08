Juventus, dalla Spagna: “Cristiano Ronaldo non vuole andare via” (Di giovedì 13 agosto 2020) Cristiano Ronaldo via dalla Juventus in estate? “Tutto falso”. Lo assicura l’entourage del fuoriclasse portoghese ai microfoni di ‘AS’ dopo che in giornata si erano sparse voci su una intenzione di cambiare aria e su un presunto contatto col Barcellona. Come riporta il quotidiano spagnolo, dal suo entourage assicurano che CR7 e la sua famiglia sono molto felici a Torino e che il suo desiderio è rimanere alla Juve fino al termine del contratto in scadenza nel 2022. Leggi su sportface

