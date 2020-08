Morto lo scienziato Konrad Steffen: caduto in un crepaccio in Groenlandia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Muore lo scienziato Konrad Steffen a 68 anni. Lo scienziato è caduto in un crepaccio in Groenlandia. Konrad si trovava nella stazione meteorologica. Lo scienziato Konrad Steffen si è spento a 68 anni, dopo una caduta in un crepaccio in Groenlandia. Il ricercatore svizzero era tra i maggiori ricercatori mondiali nel campo del cambiamento climatico. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

