Mattarella “Non ignorare rigurgiti di razzismo e fanatismo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è giorno di raccoglimento e di memoria per la Repubblica. Un forte, indissolubile sentimento di solidarietà ci unisce ai sopravvissuti, ai familiari di chi è stato ucciso senza pietà, ai cittadini di Stazzema che hanno ricostruito la comunità, sopportando il dolore e conservando il ricordo”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 76esimo anniversario della strage nazista di Sant’Anna di Stazzema, in Toscana, costata la vita a centinaia di civili.“Sulla base di quei valori di umanità che i nazisti e i fascisti loro collaboratori volevano annientare è stata conquistata la Liberazione e costruita la democrazia – prosegue il capo dello Stato -. Per questo, Sant’Anna di Stazzema è divenuta al tempo stesso un sacrario e un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

