Lazio, Immobile: "Stagione incredibile. Resto fino a fine carriera" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 agosto 2020- Ciro Immobile pensa già alla prossima Stagione. Premiato dal sindaco di Torre Annunziata , la sua città natale, per aver conquistato la Scarpa d'Oro , il bomber della Lazio si è ... Leggi su quotidiano

DiMarzio : #Lazio, l'annuncio di #Immobile - news24_napoli : Immobile: “Sono stato vicino al Napoli! La Lazio sta chiudendo un grande… - sscalcionapoli1 : Lazio, Immobile: “Sono stato più volte vicino al Napoli! Futuro già deciso…” - sportli26181512 : Lazio, Immobile: 'Firmo per altri 4 anni e supero Piola': La Scarpa d'Oro 2020 in esclusiva per Sky Sport: 'Questo… - CorriereQ : Immobile: “Arriva David Silva? Altri assist per me, anche in Champions. Nella Lazio a vita” -