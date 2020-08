Protocollo Champions League: ecco cosa succederà a Lisbona (Di martedì 11 agosto 2020) Protocollo Champions League: ecco cosa succederà a Lisbona. La vita è ripartita, ma per le squadre i contatti sono ancora vietati La vita è ripartita, la Champions anche. Ci saranno però tantissimi accorgimenti in una Lisbona praticamente blindata a doppia mandata. Dopo il covid-19 – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – via libera per bar, ristoranti e alberghi. Stando a quanto si legge sulla rosea ci sono per otto strutture di alto livello per le finaliste, con controlli super durante tutta la durata delle final eight. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Kottomano : RT @riktroiani: Due membri dell'#AtleticoMadrid sono risultati positivi al #covid19 e sono stati isolati. Come da protocollo i membri della… - ViselliTania : RT @riktroiani: Due membri dell'#AtleticoMadrid sono risultati positivi al #covid19 e sono stati isolati. Come da protocollo i membri della… - micheled2869 : RT @riktroiani: Due membri dell'#AtleticoMadrid sono risultati positivi al #covid19 e sono stati isolati. Come da protocollo i membri della… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Due casi di #COVID19 nell'#AtleticoMadrid. I membri risultati positivi sono stati isolati. Come da protocollo, tutti i… - MarcoRende7 : RT @CalcioPillole: Due casi di #COVID19 nell'#AtleticoMadrid. I membri risultati positivi sono stati isolati. Come da protocollo, tutti i… -

. La vita è ripartita, ma per le squadre i contatti sono ancora vietati La vita è ripartita, la Champions anche. Ci saranno però tantissimi accorgimenti in una Lisbona praticamente blindata a doppia m ...

Champions, Atletico Madrid vola a Lisbona: solo Correa e Vrsaljko positivi

La Champions dell'Atletico Madrid è salva. Il rischio di restare ai margini della competizione per le due positività al coronovarius riscontrate sabato scorso su due giocatori della prima squadra è st ...

