Immigrazione, Lamorgese archivia i decreti sicurezza: “Cambia il sistema di accoglienza” (Di martedì 11 agosto 2020) La maggioranza di governo ha trovato un accordo sul tema dell’Immigrazione, per il superamento dei cosidetti “decreti sicurezza”. Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. “Il decreto Immigrazione è pronto. Con la maggioranza è stato trovato un testo condiviso”, ha detto la titolare del Viminale ieri sera, intervistata dal direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, nel corso del Caffeina Festival presso il castello di Santa Severa. “Ovviamente abbiamo preso tutte le osservazioni formulate dalla presidenza della Repubblica e siamo andati oltre, perché abbiamo modificato il sistema di accoglienza prevedendo che anche i richiedenti asilo entrino in un circuito di accoglienza identico a chi è ... Leggi su tpi

La maggioranza di governo ha trovato un accordo sul tema dell’immigrazione, per il superamento dei cosidetti “decreti sicurezza”. Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. “Il ...Il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, è indagato insieme ad altre cinque persone in merito alla gestione poco trasparente del centro di accoglienza per migranti della città nel Reggino. Secondo ...