"Sciacallo comunista". Aborto facile? Carlo Taormina se la prende col ministro Speranza (Di lunedì 10 agosto 2020) Il caso sulla pillola abortiva senza ricovero fa esplodere la polemica sulla novità introdotta dal ministero della Sanità. Tra i contrari c'è anche l'avvocato Carlo Taormina che su Twitter se la prende anche con il centrodestra: "Mondo del centro-destra, non una parola per questo Sciacallo di Speranza che da comunista permette Aborto facile e uccisione di persone che non si possono difendere? Ecco perché non potete più governare! Non avete il coraggio delle idee e dei principii", cinguetta Taormina. Mondo del centro-destra,non una parola per questo Sciacallo di Speranza che da comunista permette Aborto ... Leggi su iltempo

Piergiulio58 : RT @Libero_official: Pillola del giorno dopo senza ricovero, Carlo #Taormina scatenato contro Roberto #Speranza: 'Sciacallo comunista che p… - mx1282 : RT @Libero_official: Pillola del giorno dopo senza ricovero, Carlo #Taormina scatenato contro Roberto #Speranza: 'Sciacallo comunista che p… - maxxsilo : RT @Libero_official: Pillola del giorno dopo senza ricovero, Carlo #Taormina scatenato contro Roberto #Speranza: 'Sciacallo comunista che p… - jobwithinternet : RT @Libero_official: Pillola del giorno dopo senza ricovero, Carlo #Taormina scatenato contro Roberto #Speranza: 'Sciacallo comunista che p… - Gigliom57 : RT @Libero_official: Pillola del giorno dopo senza ricovero, Carlo #Taormina scatenato contro Roberto #Speranza: 'Sciacallo comunista che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciacallo comunista Carlo Taormina contro Roberto Speranza: "Sciacallo comunista che permette l'aborto facile e l'uccisione di persone" Liberoquotidiano.it Aborto farmacologico, Carlo Taormina se la prende col ministro Speranza: sciacallo comunista

Il caso sulla pillola abortiva senza ricovero fa esplodere la polemica sulla novità introdotta dal ministero della Sanità. Tra i contrari c'è anche l'avvocato Carlo Taormina che su Twitter se la prend ...

Carlo Taormina contro Roberto Speranza: "Sciacallo comunista che permette l'aborto facile e l'uccisione di persone"

La novità ha fatto discutere: pillola del giorno dopo senza ricovero. Un tema che ha indignato, per esempio, Giorgia Meloni, che sulla novità introdotta da Roberto Speranza e dal ministero della Sanit ...

Il caso sulla pillola abortiva senza ricovero fa esplodere la polemica sulla novità introdotta dal ministero della Sanità. Tra i contrari c'è anche l'avvocato Carlo Taormina che su Twitter se la prend ...La novità ha fatto discutere: pillola del giorno dopo senza ricovero. Un tema che ha indignato, per esempio, Giorgia Meloni, che sulla novità introdotta da Roberto Speranza e dal ministero della Sanit ...