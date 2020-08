I 5 deputati “furbetti del bonus”: alla Camera aperta la “caccia” per individuarli (Di domenica 9 agosto 2020) deputati furbetti del bonus. A Montecitorio si è ufficialmente aperta la caccia ai 5 ‘furbetti’ del bonus. Dopo la notizia, pubblicata da La Repubblica, secondo cui alcuni deputati avrebbero chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro mensili introdotto dal decreto Cura Italia per le partite Iva in difficoltà a causa del Covid, nei partiti si sono accesi i riflettori per scovare i 5 onorevoli. Unanime lo sdegno espresso dai principali esponenti delle forze politiche che siedono inParlamento. Ma, almeno per ora, nessuna traccia dei nomi, coperti dalla legge sulla privacy. Nel M5S, secondo quanto apprende l’Adnkronos, è stata avviata un’inchiesta interna per appurare se tra i 5 deputati ci siano dei grillini. >> Taglio dei parlamentari, il podio degli ... Leggi su urbanpost

Giuliarondina20 : RT @AUniversale: Tre dei cinque deputati che hanno percepito i 600 euro di bonus riservati alle partite Iva sono della Lega. Mentre con il… - ilBriga : RT @AUniversale: Tre dei cinque deputati che hanno percepito i 600 euro di bonus riservati alle partite Iva sono della Lega. Mentre con il… - DavideBattin : RT @sruotolo1: #furbetti Tre deputati sarebbero leghisti, 1 #5stelle e l’altro di #ItaliaViva . I 5 avrebbero ottenuto il bonus #Covid. Dov… - IreGarof : RT @AUniversale: Tre dei cinque deputati che hanno percepito i 600 euro di bonus riservati alle partite Iva sono della Lega. Mentre con il… - maryland_____ : RT @NicolaRaiano: Tre deputati della Lega, uno del M5S ed uno di Italia Viva nella lista dei richiedenti del bonus per le PI. Ecco, ad ore… -

