Horizon Zero Dawn vittima del review bombing a causa dei problemi tecnici su PC (Di sabato 8 agosto 2020) L'uscita di Horizon: Zero Dawn su PC, doveva segnare un momento importante nella storia videoludica, trattandosi di un'esclusiva PS4, proveniente da uno studio first-party di Sony, portato quasi a sorpresa su Steam.Doveva essere un evento da celebrare e invece è stato "celebrato" a suon di review bombing sullo store Valve. Stando a quanto segnalato da un gran numero di giocatori insoddisfatti, pare che Horizon Zero Dawn su PC sia caratterizzato da parecchi bug e problemi di natura tecnica, i più segnalati dei quali sono framerate inconsistente, scarsa ottimizzazione e crash frequenti.A causa di queste problematiche, i giocatori hanno iniziato a tempestare la pagina Steam di Horizon con ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #HorizonZeroDawn vittima del review bombing a causa dei problemi tecnici su PC. - GianlucaOdinson : Horizon Zero Dawn PC: ondata di recensioni negative su Steam per via dei problemi tecnici - fr4nc15_93 : Horizon Zero Dawn disponibile su PC. Io muoio. - QQs_013 : RT @Multiplayerit: Horizon Zero Dawn Complete Edition sta raccogliendo recensioni negative su Steam - Multiplayerit : Horizon Zero Dawn Complete Edition sta raccogliendo recensioni negative su Steam -

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Zero Horizon Zero Dawn Complete Edition sta raccogliendo recensioni negative su Steam Multiplayer.it Horizon Zero Dawn Complete Edition sta raccogliendo recensioni negative su Steam

L'arrivo su Steam di Horizon Zero Dawn Complete Edition è stato accolto con meno entusiasmo del previsto: il gioco sta raccogliendo tante recensioni negative. NOTIZIA di Luca Forte — 08/08/2020 L'arri ...

Horizon Zero Dawn non riscuote il successo sperato su Steam

MyReviews.it è un sito di informazione che segue il mondo dei Videogames in ogni suo aspetto. Scopo del sito è quello di fornire un flusso di notizie costante che spazi dalle ultime news alle uscite p ...

L'arrivo su Steam di Horizon Zero Dawn Complete Edition è stato accolto con meno entusiasmo del previsto: il gioco sta raccogliendo tante recensioni negative. NOTIZIA di Luca Forte — 08/08/2020 L'arri ...MyReviews.it è un sito di informazione che segue il mondo dei Videogames in ogni suo aspetto. Scopo del sito è quello di fornire un flusso di notizie costante che spazi dalle ultime news alle uscite p ...