F1 Gp 70° Anniversario, Hamilton: “In generale è stata una buona giornata” (Di venerdì 7 agosto 2020) “In generale è stata una buona giornata, abbiamo compreso abbastanza bene la macchina e le analisi sono piuttosto buone. Abbiamo adeguato qualcosina rispetto alla scorsa settimana e continueremo a farlo per trovare qualche centesimo nei giri”. Lo ha dichiarato Lewis Hamilton al termine del venerdì di libere del Gran Premio del 70° Anniversario conclusosi con il primo tempo davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. “Rispetto alla scorsa settimana non abbiamo cambiato niente, soltanto dei piccoli dettagli nell’assetto dove possiamo migliorare ancora – ha aggiunto Hamilton ai microfoni di Sky Sport -. Non abbiamo portato degli aggiornamenti, dobbiamo solamente cercare di migliorare in determinate aree”. ... Leggi su sportface

SkySportF1 : ?? Super giro di Bottas! 1° Nelle FP1 Hulkenberg vicino a Verstappen Tempi e classifiche: - SkySportF1 : FP2 in corso ma c'è una sfida speciale Toto Wolff e James Allison sul monopattino I dettagli:… - SkySportF1 : ? PROBLEMI PER VETTEL È costretto a fermarsi I dettagli: - nestquotidiano : Hamilton il più veloce nelle libere del GP del 70° Anniversario - sportface2016 : #70thAnniversaryGP | #Mercedes vola, #Leclerc ok ma guai tecnici per #Vettel #F170 -

