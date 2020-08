Solskjaer: «Sanchez è un grande giocatore gli auguriamo ogni bene» (Di giovedì 6 agosto 2020) Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Alexis Sanchez dopo la vittoria dello United contro il Lask: queste le sue parole Dopo le parole di Beppe Marotta arrivano anche quelle di Ole Gunnar Solskjaer in merito al passaggio di Sanchez all’Inter. Ecco cosa ha detto il tecnico dei Red Devils dopo la vittoria contro il Lask. Sanchez – «Sanchez all’Inter? Posso confermarlo. Alexis si è divertito laggiù, è un buon giocatore e gli auguriamo il meglio. E’ un top player, per qualche ragione noi non abbiamo visto il suo meglio, ma è un grande giocatore e gli auguriamo ogni bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Oggi è il giorno dell'ufficialità di Alexis Sanchez in nerazzurro a titolo definitivo, lo conferrma anche il tecnico del Man United. Alexis Sanchez e l’Inter ancora insieme, per altre tre anni, come a ...

