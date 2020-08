La truffa del sondaggio Iliad per vincere un iPhone XS, tutto falso (Di giovedì 6 agosto 2020) Molti utenti stanno ricevendo una mail con un presunto sondaggio Iliad per vincere un iPhone XS. Una truffa ben architettata e a dire la verità già vista in passato ma che rischia di fare nuove vittime, soprattutto tra gli utenti meno attenti. Diciamolo tutto: l'operatore non c'entra assolutamente nulla con la missiva in arrivo in numerose caselle di posta. Questa fa riferimento ad un premio che il vettore riserverebbe ai suoi più affezionati clienti. C'è anche un esatto riferimento temporale per il finto contest. Ogni martedì una decina di utenti sarebbero selezionati casualmente proprio per avere la possibilità di ricevere il melafonino Apple. Il sondaggio Iliad per ... Leggi su optimagazine

Tre persone sono state arrestate stamattina dalla guardia di finanza nell'operazione "Ti Rimborso", che ha svelato un giro di fatture false per spese mediche mai effettuate. Le fatture ammontavano a c ...

Arrestato Leonardo Badalamenti, il figlio del boss Tano: era in vacanza dalla madre

L’hanno trovato a casa della madre, a Castellammare del Golfo, ma ha capito che non poteva spacciarsi, come succede in Brasile, per Carlos Massetti. E ha ammesso di essere Leonardo Badalamenti, 60 ann ...

