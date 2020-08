Ex caserme Sani e Mazzoni, il comune vuole accelerare (Di giovedì 6 agosto 2020) VIDEO - Merola 'Alla ex caserma Sani, cittadella della solidarietà' 4 February 2020 'Ex caserma Mazzoni bene comune', la passeggiata di protesta dei cittadini 21 June 2020 Via libera della giunta del ... Leggi su bolognatoday

zazoomblog : Ex caserme Sani e Mazzoni il comune vuole accelerare - #caserme #Mazzoni #comune #vuole - Nutizieri : Ex caserme Sani e Mazzoni, il comune vuole accelerare - CentiTiberio : @Lucaaaa01 La Dx è agitata perché gli vengono arrestati le loro connessioni con la mafia, perfino i Benetton, per n… -

Ultime Notizie dalla rete : caserme Sani Ex caserme Sani e Mazzoni, il comune vuole accelerare BolognaToday Ex caserme Mazzoni e Sani, il Comune accelera: delibere approvate

Il Comune accelera sulle ex caserme Sani e Mazzoni, su cui ora Cassa depositi e prestiti presenterà i Pua (Piani urbanistici attuativi). Le tanto attese delibere per procedere con la trasformazione de ...

Due escursionisti soccorsi a Zucchitta

OLBIA. L’escursione in mountain bike poteva trasformarsi in brutta avventura per due ragazzi ventenni che l’altro ieri si sono avventurati nei sentieri di Zucchitta. Ci hanno pensato carabinieri e vig ...

Il Comune accelera sulle ex caserme Sani e Mazzoni, su cui ora Cassa depositi e prestiti presenterà i Pua (Piani urbanistici attuativi). Le tanto attese delibere per procedere con la trasformazione de ...OLBIA. L’escursione in mountain bike poteva trasformarsi in brutta avventura per due ragazzi ventenni che l’altro ieri si sono avventurati nei sentieri di Zucchitta. Ci hanno pensato carabinieri e vig ...