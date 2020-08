WhatsApp, una nuova funzione per evitare di essere ingannati (Di mercoledì 5 agosto 2020) WhatsApp ha introdotto una scorciatoia per cercare approfondimenti sulle catene di messaggi che è meglio verificare. Il lungo periodo di lockdown affrontato dalla popolazione per l’emergenza Covid-19 è coinciso con un notevole e preoccupante aumento della circolazione di bufale e fake news su Internet e sui social network. Le catene di messaggi su WhatsApp sono state e sono tuttora una delle principali forme di diffusione di queste notizie inattendibili. Per soddisfare almeno in parte una richiesta proveniente non soltanto dagli utenti ma anche dalle autorità e dalle istituzioni WhatsApp ha introdotto una nuova funzione. Si tratta di una “scorciatoia” messa a disposizione degli utenti per ottenere nel modo più rapido e semplice possibile ... Leggi su bloglive

