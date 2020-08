ENAC, pubblicate le Linee Guida al personale per contrasto traffico di esseri umani (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha pubblicato sul proprio sito le “Linee Guida ENAC per la formazione del personale in servizio presso gli aeroporti e del personale di volo, in tema di contrasto al traffico di esseri umani”. Il documento, spiega ENAC in una nota, ha l’obiettivo di fornire indicazioni utili agli operatori del settore aereo affinché sviluppino la consapevolezza del fenomeno, acquisendo gli strumenti per riconoscere eventuali casi sospetti di tratta e per allertare le forze dell’ordine. Le Linee Guida rispondono alle Raccomandazioni ICAO (International Civil Aviation Organization) contenute ... Leggi su quifinanza

L'Enac ha, pertanto, informato il vettore che, nell'interesse della salute pubblica, qualora dovessero perdurare da parte di Ryanair le violazioni delle norme e i comportamenti scorretti e ...

L'Ente nazionale per l'aviazione civile è pronto a sospendere l'operatività di Ryanair sul territorio nazionale se non rispetterà le norme sanitarie anticovid. Questo il contenuto della lettera inviat ...

