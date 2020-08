Tennis, Rafa Nadal rinuncia agli Us Open 2020: lo spagnolo non sarà ai nastri di partenza dello slam newyorchese (Di martedì 4 agosto 2020) La notizia era nell’aria, ma la sua presenza nell’entry list aveva alimentato le speranze di vederlo in azione a Flushing Meadows. L’ufficialità però è arrivata e dunque Rafa Nadal non giocherà gli Us Open 2020. Lo spagnolo sceglie di restare in Europa e di concentrarsi sui tornei che si disputeranno sulla terra battuta, tra cui il Roland Garros, rinunciando alla trasferta oltreoceano. Il numero 2 del mondo si aggiunge alla lunga lista di Tennisti che non prenderanno parte allo slam newyorchese, di cui fanno parte tra gli altri Federer, Kyrgios, Fognini e Wawrinka. A distanza di ben 21 anni (Us Open 1991), un’edizione dello slam ... Leggi su sportface

Salgono i contagi: cancellato torneo Open Madrid

Tennis, salgono i contagi: cancellato torneo Open Madrid

Il Mutua Madrid Open 2020 di tennis non si giocherà. Gli organizzatori hanno cancellato ... Dopo la cancellazione definitiva del torneo, Rafa Nadal e Simona Halep restano nella Entry List dello US ...

