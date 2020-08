Incendio allo stabilimento Tritone di Lavinio: arrestati anche due poliziotti del Commissariato di Anzio e Nettuno (Di martedì 4 agosto 2020) Alle ore 06:00 odierne, personale della Squadra Mobile della Questura di Roma, unitamente a personale del Commissariato di P.S. Anzio, al termine di una complessa indagine di P.G. coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha dato esecuzione a 5 Ordinanze di Custodia degli arresti domiciliari emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Velletri, fra cui due riguardanti due appartenenti alla Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Anzio e Nettuno. Le indagini Le indagini sono scaturite nell’anno 2019, da un atto intimidatorio concretizzatosi con l’Incendio allo stabilimento balneare denominato “Il Tritone”, sito in Anzio, località ... Leggi su ilcorrieredellacitta

