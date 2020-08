Franceschini “20 mln per le mostre annullate e rinviate per Covid” (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “20milioni di euro per le mostre d'arte cancellate, annullate o rinviate a causa dell'emergenza sanitaria”. E' questo il valore del decreto che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato oggi utilizzando le risorse del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” istituito dal Decreto Rilancio. “Ai 150 milioni di euro già autorizzati per sostenere i musei statali e i musei privati – ha detto il Ministro Franceschini – si aggiungono adesso ulteriori 20 milioni di euro per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di mostre. Con questo decreto prosegue l'impegno a sostegno dei settori del mondo dell'arte che stanno ancora attraversando un ... Leggi su iltempo

