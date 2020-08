Covid Center in Campania, indagata dirigente dell'Ufficio Gabinetto di De Luca: ?sequestrati pc e cellulare (Di martedì 4 agosto 2020) Usano il bisturi e scavano nel suo cellulare e nel suo computer. Vogliono ricostruire la rete dei suoi contatti, nei giorni chiave dell?emergenza pandemia in Campania. A ritroso, stanno... Leggi su ilmattino

fattoquotidiano : Covid Center Campania, inchiesta della procura di Napoli per turbativa d’asta: tre gli indagati. C’è anche consigli… - Notiziedi_it : Inchiesta Covid Center, indagata anche la dirigente Roberta Santaniello - infoitinterno : Indagine sui Covid Center, Santaniello indagata - francotaratufo2 : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: #DeLuca Rispondi Ecco perché volevi le elezioni a luglio ??L’unica vera realtà che si dissocia dalla v… - andpellegrino : Inchiesta Covid Center, indagata anche la Santaniello -

