Muore per salvare i figli che stanno annegando. La compagna: “Un eroe, l’amore della mia vita” (Di lunedì 3 agosto 2020) È morto per salvare i suoi figli che stavano annegando. Una giornata di mare come tante sulla spiaggia di Bartmouth, Galles, fino a quando Jonathan Stevens non ha visto i suoi figli iniziare a dimenarsi dentro l’acqua. L’uomo si è accorto subito che i bambini erano stati risucchiati dalla marea e si è buttato per salvarli. È riuscito a portare in salvo i tre figli ma non è riuscito a salvare se stesso. Nonostante il tentativo di recupero con due ambulanze subito sul posto e l’elicottero, quando è stato trasportato in ospedale per Jonathan non c’era più niente da fare. “Ci hanno chiamato per un’emergenza: un uomo era stato portato via dalla marea nella spiaggia di Bartmouth”, ha detto il portavoce ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Muore per Muore per un cocktail di droghe il figlio dello scrittore Ventrella AGI - Agenzia Italia Mangia la pasta con i gamberetti, muore a 27 anni per choc anafilattico

Fatale è stato un piatto di spaghetti con i gamberetti. Refka Dridi, di origini tunisina, è morta a 27 anni per uno choc anafilattico. La ragazza era allergica al crostaceo e involontariamente lo ha i ...

Padova, si accascia durante una cena da amici: muore studente di 16 anni

I cinque ragazzi che si trovavano con lui hanno provato a rianimarlo e hanno chiamato il 118, ma per il ragazzo non vi era già più nulla da fare. A dare l’annuncio della tragedia sui social è ...

