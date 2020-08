Inter, esonero impossibile per Conte: costa 25 milioni e c'è ancora Spalletti a libro paga (Di lunedì 3 agosto 2020) Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina dell'Inter e spiega che Antonio Conte non ha intenzione di dimettersi. Un esonero dell'allenatore salentino costerebbe una cifra enorme ai nerazzurri. Leggi su tuttonapoli

