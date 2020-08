Tunisino devasta la stazione e lancia tre transenne sui binari: carabiniere evita l'impatto col treno (Di domenica 2 agosto 2020) Ha devastato la stazione ferroviaria di Borgo Val di Taro , in provincia di Parma , ma soprattutto ha rischiato di provocare il deragliamento di un treno in transito lanciando delle transenne sui ... Leggi su leggo

iolanda_pitti : RT @ImolaOggi: Devasta la stazione rischiando di far deragliare un treno: arrestato tunisino Porta a vetri infranta, obliteratrice staccata… - batmar : RT @GagliardoneS: A Parma un Tunisino DEVASTA la stazione e getta sui binari tre transenne. Un Carabiniere è riuscito ad evitare il deragli… - Wilson55142375 : RT @GagliardoneS: A Parma un Tunisino DEVASTA la stazione e getta sui binari tre transenne. Un Carabiniere è riuscito ad evitare il deragli… - vilmadast : RT @leggoit: #Parma Tunisino devasta la #stazione e lancia tre transenne sui binari: carabiniere evita l'impatto col treno - 71Conti : RT @GagliardoneS: A Parma un Tunisino DEVASTA la stazione e getta sui binari tre transenne. Un Carabiniere è riuscito ad evitare il deragli… -