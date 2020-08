Sean Penn ha sposato in segreto la fidanzata Leila George? (Di domenica 2 agosto 2020) A quasi 60 anni, li compirà il 17 agosto,, Sean Penn avrebbe fatto il 'grande passo', il terzo, per la precisione,, sposando la fidanzata Leila George . I due fanno coppia ormai dal 2016, insieme ... Leggi su tgcom24.mediaset

zazoomblog : Sean Penn si è sposato per la terza volta? Matrimonio segreto chi è lei - #sposato #terza #volta? #Matrimonio - FilmNewsItaly : Sean Penn si è sposato per la terza volta - eli_grandi : RT @VanityFairIt: È il terzo matrimonio dell'attore, la sua compagna ha 28 anni - suffragettecine : RT @VanityFairIt: È il terzo matrimonio dell'attore, la sua compagna ha 28 anni - VanityFairIt : È il terzo matrimonio dell'attore, la sua compagna ha 28 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Sean Penn

L'annuncio social (poi rimosso) è stato ad opera di Irena Medavoy, moglie del produttore di "Black Swan" Mike Medavoy. Insieme al sentito messaggio dell'unione tra l'attore 59enne due volte premio Osc ...La notizia ancora non si diffonde a macchia d’olio in Italia ma all’estero ne stanno parlando da un po’ di ore: pare che Sean Penn si sia sposato in gran segreto con Leila George, ventottenne che – co ...