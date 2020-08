Palermo, giovane donna muore per colpa di un piatto di gamberi (Di domenica 2 agosto 2020) Una giovane donna di 27 anni è morta a Palermo dopo aver mangiato un piatto di gamberi. Refka Dridi, una giovane donna di 27 anni che lavorava come cameriera, è morta a Palermo dopo aver mangiato un piatto di gamberi. A causare il decesso quasi sicuramente uno shock anafilattico. Dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva la giovane, che era ormai in coma, non ce l’ha fatta. La ragazza di origine tunisina lavorava nel noto ristorante “I Pupi” di Bagheria, proprietà dello chef Tony Lo Coco. Ed è proprio la moglie del cuoco, Laura Codogno, ad annunciare sui social la morte di Refka. Nel post la donna ricorda con grande dolcezza la ... Leggi su bloglive

