Barcellona, Bartomeu gela l'Inter: 'Messi resta. Arthur? Ingiustificabile' (Di domenica 2 agosto 2020) Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, vuole fare chiarezza sul "caso Messi" ma anche sul mancato ritorno dal Brasile di Arthur per giocare la Champions. "Non ho alcun dubbio che Leo ... Leggi su gazzetta

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Sport, in cui ha affrontato diversi temi. Primo fra tutti il calciomercato: “Avremmo dovuto rinnovare Arthur, ma la situa ...Esplode il caso Arthur al Barcellona: il centrocampista - già promesso sposo della Juventus da cui arriverà Pjanic - non è infatti tornato dalla vacanza in Brasile per aggregarsi alla squadra in vista ...