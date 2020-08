Juventus, i 38 scudetti e gli "interessi" di Franco Carraro (Di sabato 1 agosto 2020) È passato tanto tempo dal giorno in cui Carraro fu eletto presidente della Figc. Sia io che Giraudo avevamo deciso di appoggiare la sua candidatura e di questo ne parlammo con il dr. Umberto Agnelli, il quale commentò: «Ma siete proprio sicuri di quello che fate? Quello (Carraro) porta avanti soltanto le cose che interessano a lui!». E non aveva torto il Dottore, dopo quello che è successo nel 2006 (Calciopoli), visti i suoi comportamenti aventi per obiettivo la "salute"delle sole squadre che a lui interessavano. Cercava di "guidare" le retrocessioni. In un'intercettazione si incavola infatti con il designatore dicendogli: «Ma allora a te gli arbitri non danno più retta. Questa settimana la Lazio gioca a Milano e non si può far niente, ma da domenica prossima va aiutata perchè non può ... Leggi su liberoquotidiano

RealPiccinini : Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7)… - juventusfc : #Stron9er... in the making! Uno per uno, sul nostro sito e sulla nostra App, gli anni di questi nove Scudetti ???? P… - GoalItalia : ??2012 ??2013 ??2014 ??2015 ??2016 ??2017 ??2018 ??2019 ??2020 #Chiellini, l'unico con nove Scudetti di fila… - goal_desire : @eziogianola @pinudigrisolo @elchiringuitotv @jpedrerol Quando scesero in B la Juventus ha rispettato la decisione,… - DtmRoberto : Juventus campione d'Italia 9 scudetti vinti forza Juve sempre fino alla fine -