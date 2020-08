Inter, Conte enigmatico: “A fine anno si faranno le valutazioni, è stata un’annata durissima” (Di sabato 1 agosto 2020) “Abbiamo chiuso a un punto in classifica dalla Juventus, ma il gap nei loro confronti c’è ed è ancora importante. I bianconeri hanno lavorato per migliorare e gli altri hanno lavorato per distanziare il gap in negativo. La Juventus ha una struttura migliore rispetto alle altre, anche se queste stanno cercando di migliorare, cosa che nel passato non è stata fatta da nessuno”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine del match vinto in casa dell’Atalanta con cui si è concluso un campionato che ha visto i nerazzurri chiudere al secondo posto a un solo punto dalla Juventus: “E’ stata un’annata dura per me, adesso bisogna finirla nel migliore dei modi. Al termine si ... Leggi su sportface

