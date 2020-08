Con la Ducati si schianta in moto sulla Provinciale: muore un 53enne (Di sabato 1 agosto 2020) Drammatico incidente nel tardo pomeriggio lungo la Provinciale che collega a Sant'Andrea, in agro di in Puglia. Un uomo di 53 anni, Adriano Zuccariello, di , è deceduto, la sua compagna è gravemente ... Leggi su leggo

igorducati : RT @corsedimoto: #SUPERBIKE - Marco #Melandri completa la 'gara di rientro' 8° (dal 19° posto in griglia). Non male come prima competizione… - dianatamantini : SUPERBIKE - Marco Melandri completa la 'gara di rientro' 8° (dal 19° posto in griglia). Non male come prima competi… - corsedimoto : #SUPERBIKE - Marco #Melandri completa la 'gara di rientro' 8° (dal 19° posto in griglia). Non male come prima compe… - FaBenTO69 : @bravimabasta @udogumpel Mi stanno sui maroni anche di più i dirigenti italiani, ad esempio si #Ducati che con l’Au… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Jerez Superbike, in gara 1 trionfa Redding con la Ducati. Piegato Rea -

Ultime Notizie dalla rete : Con Ducati Sebastian Loeb, in pista con la Ducati Panigale V4R da Endurance La Gazzetta dello Sport Saturday, 1 August 2020 16:42 GMT

Un bellissimo ritorno in pista ha accolto il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2020 al Circuito de Jerez – Angel Nieto a cinque mesi esatti dall’ultimo appuntamento vissuto in Australia. Abbiam ...

Superbike, Michael Rinaldi: “Puntiamo a migliorare in Superpole Race”

Michael Rinaldi chiude 6° in gara-1 Superbike a Jerez. Il pilota Ducati punta a migliorare in Superpole Race per avvicinarsi al podio. Michael Ruben Rinaldi ha chiuso gara-1 di Superbike a Jerez con u ...

Un bellissimo ritorno in pista ha accolto il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2020 al Circuito de Jerez – Angel Nieto a cinque mesi esatti dall’ultimo appuntamento vissuto in Australia. Abbiam ...Michael Rinaldi chiude 6° in gara-1 Superbike a Jerez. Il pilota Ducati punta a migliorare in Superpole Race per avvicinarsi al podio. Michael Ruben Rinaldi ha chiuso gara-1 di Superbike a Jerez con u ...