Migranti, Luigi Di Maio alla riscossa sgambetta il Viminale (Di venerdì 31 luglio 2020) “Affondare, sequestrare, distruggere”. Luigi Di Maio sembra uno sceriffo quando appare in diretta Facebook a tarda sera per lanciare la sua nuova crociata contro l’immigrazione, contro i barconi, soprattutto quelli che in questi giorni stanno arrivando dalla Tunisia. Una svolta securitaria di salviniana memoria per ritagliarsi nel governo uno spazio a destra, prendendo la rincorsa e sovrastando tutti. Anche chi come il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese pochi giorni fa è volata a Tunisi per aprire un canale di dialogo con il presidente Kais Saied e ottenendo l’impegno ad affrontare insieme l’emergenza, programmando aiuti per appoggiare un Paese in preda a una crisi economica mai vissuta prima. Il ministro degli Esteri invece si muove nel verso opposto. Prende di petto la questione, chiude ... Leggi su huffingtonpost

