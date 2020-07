Decreti sicurezza: trovata intesa maggioranza, ma occorre approvazione enti locali (Di venerdì 31 luglio 2020) Concluso l'ultimo incontro tra il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e la maggioranza. Il testo sarà ora sottoposto alle autonomie locali Leggi su firenzepost

matteosalvinimi : Mentre il governo litiga per cancellare i Decreti sicurezza e non rinvia i pagamenti delle tasse, solo in Calabria… - giorgio_gori : Cancellare i Decreti (in)Sicurezza, ma guai a fermarsi lì. L’immigrazione va go-ver-na-ta, a partire da flussi di i… - La7tv : #inonda Elly Schlein sui Decreti sicurezza: 'Il quadro politico attuale mi sembra insufficiente. Pd e M5s non hanno… - michelataxistro : RT @MartaEcca: Dice bene @ellyesse: la Bossi-Fini è IL problema. A poco serve proporre accessi legali se c'è una legge che ti definisce cl… - bollia : RT @cecilia_strada: A proposito di #Salvini a processo, un promemoria: - i decreti sicurezza sono ancora lì - gli accordi con la Libia sono… -