Uccise a sprangate i genitori e andò in discoteca. Oggi Pietro Maso vive con il reddito di cittadinanza (Di giovedì 30 luglio 2020) Pietro Maso, che nel 1991 divenne il ragazzino più famoso di Italia per aver brutalmente massacrato (a sprangate) i genitori a Montecchia di Crosara, ed essere poi andato tranquillamente in discoteca, ha fatto richiesta del reddito di cittadinanza. E lo ha anche ottenuto, nel 2019. La notizia è stata data ieri dal settimanale Oggi e la riprende il Giornale. A trent’anni da quel delitto, Maso è un uomo di mezza età, che ha pagato il suo conto con la giustizia. Oggi vive a Terni. Ha potuto ottenere il beneficio perché guadagna meno della soglia prevista dalla legge, ovvero 9360 euro l’anno. La legge, spiega il quotidiano, non prevede che chi ha commesso un ... Leggi su ilnapolista

