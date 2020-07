Rotoballe in fiamme nella notte in Alta Irpinia, indagano i Carabinieri (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – Sono in corso indagini per stabilire la natura dell’incendio, divampato verso mezzanotte a Sant’Angelo dei Lombardi, in aperta campagna. Le fiamme hanno interessato una quarantina di Rotoballe di fieno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e i Vigili del Fuoco. Non si registrano feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Sono in corso indagini per stabilire la natura dell'incendio divampato verso mezzanotte a Sant'Angelo dei Lombardi, in aperta campagna. Le fiamme hanno interessato una quarantina di rotoballe di fieno ...

