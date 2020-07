Padova, un anonimo benefattore paga il maxi debito e salva la casa (speciale) del piccolo Leo (Di giovedì 30 luglio 2020) Attrezzata per assistere il piccolo malato era all’asta per la crisi dell’azienda di famiglia. Dal benefattore un assegno di 152 mila euro. Le lacrime di mamma Martina Leggi su corriere

Un anonimo benefattore ha finito di saldare il debito che pendeva ... potrà quindi continuare a vivere nell’abitazione concepita a sua misura. La casa, in provincia di Padova, era finora all’asta per ...Leonardo ha 14 anni (compiuti a maggio) ed è affetto dalla sindrome di Dravet. La sua casa è stata pignorata due anni fa. La piccola azienda del padre – tra il 2010 e il 2011 – è entrata in crisi e i ...