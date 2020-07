Microsoft Flight Simulator arriverà anche su Steam (Di giovedì 30 luglio 2020) Microsoft Flight Simulator arriverà su Steam, con tutte le versioni del prossimo gioco disponibili in pre-ordine. Il titolo arriverà lo stesso giorno della versione Microsoft Store, ovvero il 18 agosto.I possessori di Game Pass avranno ovviamente la versione base di Microsoft Flight Simulator gratuitamente, con la possibilità di passare alle edizioni deluxe o premium.La notizia arriva dopo che Microsoft Flight Simulator è entrato nella fase di closed beta prima del suo lancio del mese prossimo. Il supporto VR è stato confermato per il post-lancio.Leggi altro... Leggi su eurogamer

GamingToday4 : Microsoft Flight Simulator, 36 bellissime immagini ci preparano al lancio del gioco - Multiplayerit : Microsoft Flight Simulator, 36 bellissime immagini ci preparano al lancio del gioco - Multiplayerit : Microsoft Flight Simulator: lo abbiamo provato prima della recensione! ?? - Eurogamer_it : La nostra anteprima di Microsoft Flight Simulator. Quest'estate, alle vacanze ci pensa Microsoft! - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: Microsoft Flight Simulator 2020 Premium Deluxe Edition - Limited - PC edi… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Flight

Microsoft Flight Simulator arriverà su Steam, con tutte le versioni del prossimo gioco disponibili in pre-ordine. Il titolo arriverà lo stesso giorno della versione Microsoft Store, ovvero il 18 agost ...Asobo e Microsoft hanno rilasciato nuove incredibili immagini su Microsoft Flight Simulator, il nuovo simulatore di volo in arrivo il prossimo 18 agosto su PC e prossimamente anche su Xbox One e Xbox ...