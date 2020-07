Documenti del CTS, il governo non vuole renderli pubblici e fa ricorso contro il Tar. TPI chiede di vederli da mesi (Di giovedì 30 luglio 2020) Il governo ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar di rendere pubblici i verbali secretati del Comitato tecnico scientifico della Protezione civile. Si tratta di tutti gli atti usati dal presidente del consiglio Giuseppe Conte per emanare i dpcm di marzo e aprile, quelli che riguardano il lockdown e la mancata istituzione della zona rossa di Alzano Lombardo e Nembro e che TPI chiede di vedere da mesi. Il governo non vuole mostrare quei Documenti La fondazione Luigi Einaudi di Roma aveva ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio contro il rifiuto di far conoscere i Documenti del Cts. Il Tar il 22 luglio scorso ha deciso di rendere tutto ... Leggi su tpi

borghi_claudio : Se aveste dei dubbi: ecco i documenti ufficiali che specificano come i prestiti dei fondi europei prima del MES non… - reportrai3 : Elementi inediti, documenti e interviste esclusive sulla #Strage di Bologna del 2 agosto 1980 #Report Cult in seco… - espressonline : L'inchiesta esclusiva sulla strage di Bologna con i nuovi documenti che chiamano in causa Licio Gelli. Al centro le… - Alea88 : RT @CesareOrtis: INCREDIBILE! Terrorizzati dalla verità, dalla 'famosa trasparenza' #M5S i geni #PD #M5S al governo tengono il segreto sui… - DannyDSC2 : RT @ChiodiDonatella: #CONTE CON I SUOI #DECRETI CI HA SEGREGATO IN CASA, PROLUNGA LO #STATODIEMERGENZA E NON VUOLE DIRCI MANCO PERCHÉ. Anc… -