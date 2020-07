La resistibile ascesa di Raffaella Paita (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nella corsa renziana a strumentalizzare al meglio la propria rendita di posizione parlamentare e – nel frattempo – piazzare trappole lungo il cammino del governo per fungere da co-levatore (insieme a un po’ di “rieccoli” alla Berlusconi e gran parte della stampa nazionale, ossessionata dal mantenimento del proprio ruolo di eminenza grigia del potere), spicca l’insistenza con cui viene promossa a ukase la nomina a presidente della commissione Trasporti della Camera di Lella “te spiezzo in due” Paita; sgomitante proconsole ligure del Capo. Ma chi è davvero siffatta signora? Di lei si potrebbe dire quello che lo storico anglo-americano Tony Judt scrisse di Paris Hilton: “Nel senso in cui Paris Hilton è famosa per… essere famosa”. Per quanto riguarda il suo curriculum, si sa che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : resistibile ascesa Città e territori: dalla competitività alla desiderabilità Micromega L'incoronazione di Conte è il preludio dello tsunami economico

Ebbene, durante l’ovazione alle Camere che ha segnato il suo ritorno trionfale in patria dopo la maratona negoziale sul Recovery Fund, Conte avrà pensato che il paragone con Churchill forse gli stava ...

Ebbene, durante l’ovazione alle Camere che ha segnato il suo ritorno trionfale in patria dopo la maratona negoziale sul Recovery Fund, Conte avrà pensato che il paragone con Churchill forse gli stava ...