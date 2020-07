CorSport: Gattuso avrebbe meritato il pari, dovrà fare qualche riflessione sull’attacco (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il match di San Siro, tra Inter e Napoli si è chiuso con la vittoria dei nerazzurri per due reti a zero, ma secondo il Corriere dello Sport non è tutto negativo ciò che si è visto in campo ieri. “Gattuso non può essere tutto negativo in vista dell’ottavo di ritorno di Champions a Barcellona. D’accordo la sconfitta, ma per lunghi tratti del match la sua creatura ha giocato meglio rispetto ai padroni di casa. Ha avuto la duplice sfortuna di andare sotto alla prima conclusione degli avversari e di trovarsi di fronte un portiere in grande serata, ma qualche riflessione l’allenatore calabrese la dovrà fare sia su Milik, sembrato con la testa già altrove, sia sulla scarsa cattiveria sottoporta. Gli azzurri nel primo tempo non sono stati cinici e nella ... Leggi su ilnapolista

